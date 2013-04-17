中国新债: 农发行下周一将招标发行至多200亿元固息债，期限五年

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透上海4月17日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(22日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币固息金融债，期限五年。
刊登在中国债券信息网的公告称，该期债为农发行今年第八期金融债，按年付息。采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。
该期债招标时间为4月22日上午10:00-11:00，4月23日-4月26日为分销期，缴款日和起息日同为4月26日，5月3日上市。(完)
参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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