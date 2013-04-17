中国新债: 农发行下周一将招标发行至多200亿元固息债，期限五年

路透上海4月17日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(22日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币固息金融债，期限五年。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期债为农发行今年第八期金融债，按年付息。采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。