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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 14:41 BJT

中国新债: 农发行下周一将招标发行至多200亿元固息债，期限五年

路透上海4月17日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(22日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币固息金融债，期限五年。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期债为农发行今年第八期金融债，按年付息。采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。

该期债招标时间为4月22日上午10:00-11:00，4月23日-4月26日为分销期，缴款日和起息日同为4月26日，5月3日上市。(完)

参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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