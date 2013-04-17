全球金市：金价上涨，因买家抢购金条和金币

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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现货金 1370.84 3.05 +0.22 -18.14
现货银 23.24 -0.13 -0.56 -23.25
现货铂金 1433.74 -9.76 -0.68 -6.60
现货钯金 675.00 -2.50 -0.37 -2.46
COMEX期金 1372.10 -15.30 -1.10 -18.12 39311
COMEX期银 23.24 -0.39 -1.64 -23.12 11786
汇率
欧元/美元 1.3166
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附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/王翔琼; 审校 于春红/张若琪)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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