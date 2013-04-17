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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 15:23 BJT

全球金市：金价上涨，因买家抢购金条和金币

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1370.84 3.05 +0.22 -18.14

现货银 23.24 -0.13 -0.56 -23.25

现货铂金 1433.74 -9.76 -0.68 -6.60

现货钯金 675.00 -2.50 -0.37 -2.46

COMEX期金 1372.10 -15.30 -1.10 -18.12 39311

COMEX期银 23.24 -0.39 -1.64 -23.12 11786

汇率

欧元/美元 1.3166

美元/日圆 98.26

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 白云/王翔琼; 审校 于春红/张若琪)

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