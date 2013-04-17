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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 15:01 BJT

东京汇市：日圆全线下跌，黄金大跌后趋稳

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3178     1.3176      +0.02      -0.12     1.3194
 美元/日圆                         98.34      97.52      +0.84     +13.37      86.74
 欧元/日圆                        129.58     128.55      +0.80     +13.21     114.46
 美元/瑞郎                        0.9226     0.9222      +0.04      +0.78     0.9155
 英镑/美元                        1.5342     1.5360      -0.12      -5.59     1.6251
 美元/加元                        1.0228     1.0205      +0.23      +3.09     0.9921
 澳元/美元                        1.0362     1.0388      -0.25      -0.30     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8473     0.8486      -0.15      +2.29     0.8283
 澳元/日圆                       101.890    101.330      +0.55     +13.05     90.130
 新西兰元/日圆                    83.320     82.810      +0.62     -40.83    140.820
 英镑/日圆                        150.87     149.86      +0.67      +7.14     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2227     1.2223      +0.03      -2.50     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 王洋)

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