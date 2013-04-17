东京汇市：日圆全线下跌，黄金大跌后趋稳

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3178 1.3176 +0.02 -0.12 1.3194 美元/日圆 98.34 97.52 +0.84 +13.37 86.74 欧元/日圆 129.58 128.55 +0.80 +13.21 114.46 美元/瑞郎 0.9226 0.9222 +0.04 +0.78 0.9155 英镑/美元 1.5342 1.5360 -0.12 -5.59 1.6251 美元/加元 1.0228 1.0205 +0.23 +3.09 0.9921 澳元/美元 1.0362 1.0388 -0.25 -0.30 1.0393 新西兰元/美元 0.8473 0.8486 -0.15 +2.29 0.8283 澳元/日圆 101.890 101.330 +0.55 +13.05 90.130 新西兰元/日圆 83.320 82.810 +0.62 -40.83 140.820 英镑/日圆 150.87 149.86 +0.67 +7.14 140.82 澳元/新西兰元 1.2227 1.2223 +0.03 -2.50 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 王洋)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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