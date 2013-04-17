中国股市：沪综指微收跌，银行股做空动能减弱令大盘跌幅收窄

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透上海4月17日 - 中国股市沪综指周三微收跌，维持低位震荡走势。分析师指出，银行股等大盘股上午一度引领大盘继续下探，不过因短期利空因素基本释放，场内做空动能已逐步减弱，大盘尾市反弹，扳回绝大部分跌幅。
沪综指 收报2,193.796点，跌1.050点或0.05%，盘中曾一度跌0.75%；上证银行股指数 收盘跌1.56%，盘中最大跌幅为2.18%。上海A股今日成交额为598亿元人民币，上日为667亿元。
“从盘面来看，再做空银行股难度有点大，做空力量已在减弱。”浙商证券分析师王伟俊指出。
中国证券报周三头版报导称，有私募界人士透露，近期有外资可能继续做空内地银行股。
王伟俊并表示，包括中国宏观经济增长不如预期、海外大宗商品价格大跌等短线利空因素已基本消化，近期大盘尚看不到新的做空动力，估计股指以小幅盘整为主。
沪深300指数 收跌0.05%，报2,458.473点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,452点，涨0.11%，成交量为526,656手。(完)
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。