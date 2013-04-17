日本债市：长债价格下跌，观望20年期公债标售

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.125% -0.5 0.130% 五年期公债 0.250% -1.0 0.260% 10年期公债 0.605% +1.5 0.590% 20年期公债 1.515% +3.0 1.485% 30年期公债 1.645% +4.0 1.605% 10年期公债期 <0#JGB:> 144.09 +0.00 144.09 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成 交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIA RYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/E URCN] 美国现货公债 英国公债市场 [G B/CN] 伦敦美债 东京美债 [US /TCN] 日本公债市场 中国债市 [C N/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN -CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EU BMK=> (编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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