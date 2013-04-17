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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 15:14 BJT

日本债市：长债价格下跌，观望20年期公债标售

当日涨跌    上日
                                   最新报价   (基点)    收市价
                                                           
 两年期公债                          0.125%      -0.5    0.130%
 五年期公债                          0.250%      -1.0    0.260%
 10年期公债                          0.605%      +1.5    0.590%
 20年期公债                          1.515%      +3.0    1.485%
 30年期公债                          1.645%      +4.0    1.605%
 10年期公债期   <0#JGB:>             144.09     +0.00    144.09
 货                                                    
                                                               
 注1：公债期货涨跌为点数。                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成                               
 交。                                                  
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIA
RYCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/E
URCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [G
B/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US
/TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [C
N/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN
-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EU
BMK=>    

 (编译 张若琪 审校 艾茂林)

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