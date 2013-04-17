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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月17日

路透伦敦4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种        最新库存     变动
    铜          608,525   -3,400
    锡           14,625      -45
    铅          259,475     -200
    锌        1,121,050   -6,125
    铝        5,188,475  -10,525
    镍          168,546      -48
  铝合金         75,000     持平
  NASAAC        136,880     -820
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据             库存分布            品种     库存数据       库存分布
 种                                                                   
 铜  MCU-STOCKS         <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅   MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS         <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡   MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS         <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS         <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)

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