表格：LME金属库存最新变化--4月17日

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透伦敦4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 608,525 -3,400 锡 14,625 -45 铅 259,475 -200 锌 1,121,050 -6,125 铝 5,188,475 -10,525 镍 168,546 -48 铝合金 75,000 持平 NASAAC 136,880 -820 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。