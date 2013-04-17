表格：外资在韩国股市卖超2,083亿韩元，连四个交易日卖超

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超2,083亿韩元，连续四个交易日卖超，期间累计卖超金额6,086亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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4月17日 -208.3 109.9 107.5
4月16日 -241.0 107.2 129.9
4月15日 -117.9 -63.0 178.0
4月12日 -41.4 -235.4 295.8
4月11日 262.0 -217.9 -12.7
4月10日 52.0 -42.7 -11.4
4月 9日 -78.7 199.9 -112.3
4月 8日 -366.8 353.4 44.4
4月 5日 -680.8 386.1 288.8
4月 4日 -469.6 492.4 -27.8
4月 3日 -218.5 230.3 -4.6
4月 2日 34.5 -163.1 133.3
4月 1日 -58.9 3.7 55.3
3月29日 135.6 159.5 -281.1
3月28日 -151.9 193.3 -34.1
3月27日 -212.4 365.0 -153.3
3月26日 -34.6 103.7 -85.8
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本月以来 -2,133.5 1,160.7 1,064.3
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今年以来 -4,943.5 4,061.0 1,279.9
---------------------------------------------(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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