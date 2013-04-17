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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 15:44 BJT

金属期市：需求前景低迷打压LME期铜下跌，但美国宽松预期提供支撑

路透4月17日 -

0705GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7210.75 -74.25 -1.02 -9.06

上海期铜 52230 -290 -0.55 -9.45

COMEX期铜 325.70 -4.85 -1.47 -10.83

LME期铝 1909.75 -4.25 -0.22 -7.79

上海期铝 14575 30 +0.21 -5.02

LME期锌 1887.75 -8.25 -0.44 -8.52

上海期锌 14570 -975 -6.27 -6.27

LME期镍 15646.00 -59.00 -0.38 -8.80

LME期铅 2052.50 -12.50 -0.61 -12.29

上海期铅 13955.00 -80.00 -0.57 -8.49

LME期锡 21000.00 -120.00 -0.57 -10.26

LME/上海套利价差^ -363

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 张若琪/于春红)

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