金属期市：需求前景低迷打压LME期铜下跌，但美国宽松预期提供支撑

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透4月17日 -
0705GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7210.75 -74.25 -1.02 -9.06
上海期铜 52230 -290 -0.55 -9.45
COMEX期铜 325.70 -4.85 -1.47 -10.83
LME期铝 1909.75 -4.25 -0.22 -7.79
上海期铝 14575 30 +0.21 -5.02
LME期锌 1887.75 -8.25 -0.44 -8.52
上海期锌 14570 -975 -6.27 -6.27
LME期镍 15646.00 -59.00 -0.38 -8.80
LME期铅 2052.50 -12.50 -0.61 -12.29
上海期铅 13955.00 -80.00 -0.57 -8.49
LME期锡 21000.00 -120.00 -0.57 -10.26
LME/上海套利价差^ -363
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 张若琪/于春红)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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