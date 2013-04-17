更新版-日本股市：收高1.2%，日圆重拾跌势带动出口股上涨

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
日本央行4月4日宣布超强力宽松货币措施以来，股市成交量节节上升，上周日均量达到49.3亿股。
出口类股中，马自达 劲扬5.9%，索尼 收高2.3%，小松制作所 上涨1.7%。
不过野村控股 逆势下跌2.3%，也是主板成交量第二大的个股，因为意大利检察官下令冻结野村意大利分支所属的18亿欧元资产，调查有无诈欺行为。
日经指数从4月4日央行宣布大举宽松措施以来累计涨幅已逾8%。
“投资者将会仔细翻阅出口商的财报，”Myojo资产管理公司首席执行官Makoto Kikuchi表示。日本上市公司将从本月下旬开始陆续公布财报。
“出口类股上涨，主要是因为投资者期望获利预期会更强劲，但投资者不光会看日圆疲弱的因素，也会注意企业的核心业务有无改善，”他说。(完)
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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