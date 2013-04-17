更新版-日本股市：收高1.2%，日圆重拾跌势带动出口股上涨

出口类股中，马自达 劲扬5.9%，索尼 收高2.3%，小松制作所 上涨1.7%。

不过野村控股 逆势下跌2.3%，也是主板成交量第二大的个股，因为意大利检察官下令冻结野村意大利分支所属的18亿欧元资产，调查有无诈欺行为。

日经指数从4月4日央行宣布大举宽松措施以来累计涨幅已逾8%。

“投资者将会仔细翻阅出口商的财报，”Myojo资产管理公司首席执行官Makoto Kikuchi表示。日本上市公司将从本月下旬开始陆续公布财报。

“出口类股上涨，主要是因为投资者期望获利预期会更强劲，但投资者不光会看日圆疲弱的因素，也会注意企业的核心业务有无改善，”他说。(完)