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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 15:46 BJT

瑞典央行：维持指标回购利率1.0%不变，符合市场预期

基于经济复苏的迹象，瑞典央行此前在2月的会议也维持利率不变。2012年时由于欧债危机加剧，瑞典央行曾三度调降主要政策利率，去年底前将利率降至1.00%。(完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 沈以文)

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