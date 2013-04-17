台湾债市：五年券殖利率收创逾一个月新低，台股反弹无力为多头营造契机

路透台北4月17日 - 台湾五年券102/2殖利率周三创下逾一个月来收盘新低，且为连四日下滑。尽管少了美债助攻，但台债今日仍维持殖利率缓下的格局，加以台股反弹疲弱无力，殖利率再度下探本波低位。

交易商表示，全球来看包括原物料、股市资金撤出，前进债市，这并非基本面的因素，而是资金流入造就本波债市短多行情。台债方面目前低档下看3月间殖利率大幅上弹的起涨点，五年券殖利率在0.9%附近，10年券则有望挑战1.21%左右。

“今年全球基本面虽然朝向复苏，但债市之前太快反应(殖利率向上)了，...第二季应该是对股市不利、债市有利。”一位证券业交易主管称。

他并表示，原本今日开盘后台债多头已占先机，之后台股的反弹疲弱更为台债多头加柴添火。观察4月台股指数期货 表现与目前台股指数 呈现价平，可见市场对后续台股的表现仍相对保守，有利债市短多。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -1.65 0.9275 0.9230-0.9460 296.0

10 102/6 -2.25 1.2325 1.2300-1.2535 40.5

20 102/3R -2.80 1.8200 1.8200-1.8440 9.5

交易员认为，台股持续不振，波段来看恐怕仍有下跌200-300点波段的空间，这也为台债多头后续攻坚提供机会。

不过，他们也认为，本波债市的短多行情不容易一波到位，殖利率大跌不容易看到，主要还是今年台湾经济成长率比去年要好，即便是首季的经济成长稍不如预期，但全年经济成长率要比去年还糟的机会其实不大，时间拉长来看，今年殖利率还是趋升的可能性居大。

台湾官方2月间预估，今年台湾经济成长率估为3.59%，去年则为1.26%。少数分析师表示，不能排除央行今年有意外升息的可能性。

交易员并表示，目前看来短券仍有表现空间；长券方面，由今年陆续标出的20年期长券来看，殖利率是明显走升的，显见寿险业者对长券的兴趣不高，并无强烈需求，但若说利率大幅标高，倒也机会不大。

一位票券商交易员说，“长券(殖利率)大概就是钉在这附近，今年整个殖利率曲线应该是变陡的。”

新一期20年公债102/3期增额发行公债将于4月23日(下周二)标售，金额共计300亿台币，26日(下周五)发行。

美国公债价格周二下滑，昨日的避险买盘消退，但收益率仍在低点，因投资人权衡美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年余下时间放宽政策的选项。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.2325

5 102/2 0.9275