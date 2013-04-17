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债券 | 2013年 4月 17日 星期三 15:40 BJT

路透基点：三家银行准备加入苏州虎丘婚纱投资公司贷款

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，由中国国家开发银行牵头的苏州虎丘婚纱投资有限公司14亿元人民币(2.27亿美元)10年期贷款，共有三家银行进入核贷程序。

三家银行分别为中国农业银行、中国银行及交通银行的苏州分行。

一如先前报导，这笔贷款的利率为中国人行基准利率的100%。

贷款资金将用于江苏省苏州的虎丘婚纱城。根据虎丘婚纱城官网资料，项目总投资额为27亿元人民币。

借款方是由苏州城市投资发展有限责任公司与金阊新城建设开发有限公司按50%：50%股权比例出资设立。两家母公司皆为国有企业。(完)

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