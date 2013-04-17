路透基点：三家银行准备加入苏州虎丘婚纱投资公司贷款

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，由中国国家开发银行牵头的苏州虎丘婚纱投资有限公司14亿元人民币(2.27亿美元)10年期贷款，共有三家银行进入核贷程序。
三家银行分别为中国农业银行、中国银行及交通银行的苏州分行。
一如先前报导，这笔贷款的利率为中国人行基准利率的100%。
贷款资金将用于江苏省苏州的虎丘婚纱城。根据虎丘婚纱城官网资料，项目总投资额为27亿元人民币。
借款方是由苏州城市投资发展有限责任公司与金阊新城建设开发有限公司按50%：50%股权比例出资设立。两家母公司皆为国有企业。(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。