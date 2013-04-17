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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 15:55 BJT

韩国汇市：韩元先涨后跌中止两日涨势，公债市场平稳

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,118.5 1,115.2

日圆/韩元 11.3634/730 11.4250/349

韩国公债期货 * 106.70 106.72

五年期公债收益率 2.69% 2.69%

三年期公债收益率 2.63% 2.61%

韩国综合股价指数 1,923.84 1,922.21

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 沈以文/王翔琼; 审校 蔡美珍/于春红)

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