韩国汇市：韩元先涨后跌中止两日涨势，公债市场平稳

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,118.5 1,115.2
日圆/韩元 11.3634/730 11.4250/349
韩国公债期货 * 106.70 106.72
五年期公债收益率 2.69% 2.69%
三年期公债收益率 2.63% 2.61%
韩国综合股价指数 1,923.84 1,922.21
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 沈以文/王翔琼; 审校 蔡美珍/于春红)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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