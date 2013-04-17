欧股业绩：Tesco年度获利20年来首度下滑，决定退出美国市场

路透伦敦4月17日 - 英国最大零售商--Tesco 证实将退出陷于亏损的美国业务，认列10亿英镑(15.3亿美元)减记，造成年度获利出现20年来首次下滑。

Tesco亦对旗下英国房地产减记8.04亿英镑，波兰、捷克及土耳其事业减记5亿英镑。

这一连串宣布，是Tesco经历一段艰困时期后企图重新振作的一部分努力。Tesco全年财报亦显示在核心母国市场的成长已经放缓。

Tesco周三公布，2月13日止的全年税前获利19.6亿英镑，下滑51.5%。

Tesco全年基础获利亦下滑14.5%，主要反映英国市场业务改造计划成本。Tesco去年1月意外发布获利预警后，展开业务改造计划。

获利表现也受到多项因素影响，包括欧债危机对东欧市场的冲击、韩国商店营业时间限制、及美国事业Fresh & Easy的亏损。

Tesco决定全面退出美国市场。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)