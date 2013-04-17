欧股业绩：Tesco年度获利20年来首度下滑，决定退出美国市场

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透伦敦4月17日 - 英国最大零售商--Tesco 证实将退出陷于亏损的美国业务，认列10亿英镑(15.3亿美元)减记，造成年度获利出现20年来首次下滑。
Tesco亦对旗下英国房地产减记8.04亿英镑，波兰、捷克及土耳其事业减记5亿英镑。
这一连串宣布，是Tesco经历一段艰困时期后企图重新振作的一部分努力。Tesco全年财报亦显示在核心母国市场的成长已经放缓。
Tesco周三公布，2月13日止的全年税前获利19.6亿英镑，下滑51.5%。
Tesco全年基础获利亦下滑14.5%，主要反映英国市场业务改造计划成本。Tesco去年1月意外发布获利预警后，展开业务改造计划。
获利表现也受到多项因素影响，包括欧债危机对东欧市场的冲击、韩国商店营业时间限制、及美国事业Fresh & Easy的亏损。
Tesco决定全面退出美国市场。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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