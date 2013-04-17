重发-人民币衍生品: 人民币连创新高令美元掉期升水缩窄，但利差持稳提供支撑

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路透北京4月17日 - 中国境内美元兑人民币外汇掉期各期限升水 近期走低，其中1年期升水自本月初1,100点下方水平下降，回落至900点上方盘整。交易员认为人民币中间价连续创出新高，令远期结汇盘有所加重，且人民币流动性较为宽松，都是造成美元升水下行的原因。

他们认为，当前市场观望情绪较浓，加之境内美元和人民币利差水平基本稳定，短期内都会支撑美元升水在当前水平继续盘整，继续下行空间并不大，但后期随着人民币汇率继续走升，远期客盘续增可能使升水承压。

“最近掉期升水下滑主要还是客盘驱动吧。一个是中间价一直高开，客户心理压力会大一些，市场上我们看到长一点期限的结汇都有出来。再一个就是人民币流动性宽松，也不提供支撑。”上海某行交易员表示。

他并认为，市场目前观望情绪较浓，以1年期为例900点附近还会有一些争夺，“买的人把bid放那，但只要价格一往上走这些bid就撤掉跟着往上放了。空头觉得这个位置也差不多了，多头又不愿意接得太高。”

本地时间16:09时，1年期美元兑人民币升水 成交于895点，其他各期限亦有下行。

人民币兑美元即期 周三早盘跟随中间价连续第四日创出历史新高。市场出现一边倒行情，结汇力量仍占据主导，市场人士认为，中间价连续四天创新高已经表达了央行让人民币升值的态度。

上海一股份行交易员则认为，当前市场中美元流动性宽裕且这种状况变化不大，当前SWAP市场中利率属性占据主导、而远期属性(即受客盘影响)作用有限，掉期升水的缩窄与受到支撑，主要都是受人民币利率变化影响。

“后面我觉得还会往下走吧，但空间不大。我估计1年期到850左右有支撑，美元宽松的话，继续下行的逻辑是不成立的，除非用客盘砸下去。”他说。

前述上海某行交易员并表示，担心人民币即期持续走强会使境内美元流动性趋紧，不过现在还未在拆借利率方面有所体现，总体上看境内美元利率依然持稳。