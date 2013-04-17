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债券 | 2013年 4月 17日 星期三 16:03 BJT

路透基点：苏州上方山石湖生态园寻求25亿元人民币贷款

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，苏州上方山石湖生态园有限公司正寻求25亿元人民币(4.05亿美元)10年期融资，以支应江苏省苏州一生态公园建设。

一消息人士表示，中国工商银行为牵头行兼簿记行，另有两家银行打算加入。

消息人士称，讨论中的融资利率为中国人民银行指标利率的100%。

筹得资金将用于上方山石湖生态园建设，当中包含一植物园、一动物园、以及众多游乐设施。根据地方政府网站，这项计画的总投资金额为45亿元人民币。(完)

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