路透基点：苏州上方山石湖生态园寻求25亿元人民币贷款

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，苏州上方山石湖生态园有限公司正寻求25亿元人民币(4.05亿美元)10年期融资，以支应江苏省苏州一生态公园建设。
一消息人士表示，中国工商银行为牵头行兼簿记行，另有两家银行打算加入。
消息人士称，讨论中的融资利率为中国人民银行指标利率的100%。
筹得资金将用于上方山石湖生态园建设，当中包含一植物园、一动物园、以及众多游乐设施。根据地方政府网站，这项计画的总投资金额为45亿元人民币。(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。