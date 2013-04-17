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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 16:16 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约     当日    今年来   2012年
                            最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
                              价       价                       
                                                                   
 欧元/美元                   1.3161   1.3176    -0.11    -0.25   1.3194
 美元/日圆                    98.12    97.52    +0.62   +13.12    86.74
 欧元/日圆                   129.15   128.55    +0.47   +12.83   114.46
 美元/瑞郎                   0.9231   0.9222    +0.10    +0.83   0.9155
 英镑/美元                   1.5319   1.5360    -0.27    -5.74   1.6251
 美元/加元                   1.0239   1.0205    +0.33    +3.21   0.9921
 澳元/美元                   1.0354   1.0388    -0.33    -0.38   1.0393
 新西兰元/美元               0.8460   0.8486    -0.31    +2.14   0.8283
 澳元/日圆                  101.610  101.330    +0.28   +12.74   90.130
 新西兰元/日圆               83.020   82.810    +0.25   -41.05  140.820
 英镑/日圆                   150.32   149.86    +0.31    +6.75   140.82
 澳元/新西兰元               1.2236   1.2223    +0.11    -2.42   1.2540
                                                                       
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日
 涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)

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