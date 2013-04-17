路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美元 1.3161 1.3176 -0.11 -0.25 1.3194 美元/日圆 98.12 97.52 +0.62 +13.12 86.74 欧元/日圆 129.15 128.55 +0.47 +12.83 114.46 美元/瑞郎 0.9231 0.9222 +0.10 +0.83 0.9155 英镑/美元 1.5319 1.5360 -0.27 -5.74 1.6251 美元/加元 1.0239 1.0205 +0.33 +3.21 0.9921 澳元/美元 1.0354 1.0388 -0.33 -0.38 1.0393 新西兰元/美元 0.8460 0.8486 -0.31 +2.14 0.8283 澳元/日圆 101.610 101.330 +0.28 +12.74 90.130 新西兰元/日圆 83.020 82.810 +0.25 -41.05 140.820 英镑/日圆 150.32 149.86 +0.31 +6.75 140.82 澳元/新西兰元 1.2236 1.2223 +0.11 -2.42 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日 涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选