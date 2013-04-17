香港股市：恒指收低0.5%，连续第四日下滑

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
奢侈品个股承压，之前全球最大的奢侈品集团LVMH表示旗下品牌路易威登(Louis Vuitton)在欧洲的销售受到亚洲游客需求低迷的打压。在香港市场，普拉达(Prada) 下跌2.3%，亨德利 下跌1.3%。
内地银行股下跌，因有报导称外资银行做空银行股。民生银行 下跌2.8%，招商银行 下跌1.5%。(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。