香港股市：恒指收低0.5%，连续第四日下滑

奢侈品个股承压，之前全球最大的奢侈品集团LVMH表示旗下品牌路易威登(Louis Vuitton)在欧洲的销售受到亚洲游客需求低迷的打压。在香港市场，普拉达(Prada) 下跌2.3%，亨德利 下跌1.3%。

内地银行股下跌，因有报导称外资银行做空银行股。民生银行 下跌2.8%，招商银行 下跌1.5%。(完)