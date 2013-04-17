中国债市：现券收益率止跌转为震荡，监管加力增加低评级信用债抛压

路透上海4月17日 - 中国银行间债市现券收益率周三窄幅震荡，此前低于预期的中国经济增长数据，一度导致现券收益率连续下行。目前获利回吐压力和买盘交错，现券暂时转向盘整。

不过，近日债市出现的对违规代持等监管风暴，还是波及信用债市场，相关机构风险情绪抬升，低评级信用债抛压有所加重。

“信用债卖盘有点多，利率产品还比较稳定啦。”北京一银行交易员称。

他并表示，信用债抛压，除是对之前收益率连续下行的正常调整外，监管层加大对代持等事件的消息，亦有影响。

华中一银行交易员进一步指出，近期关于现券“代持违规”的监管加强，压制信用债买盘而助增卖压。

该交易员指,这次监管查了中信证券 、万家基金、但应该还有其他机构涉及其中,对杠杆操作还是有影响的。

万家基金公告称，原固定收益部投资总监邹昱因个人行为正被公安部门调查。据媒体报导，邹昱或涉嫌债券代持及利益输送。此外，中信证券亦称固定收益部董事总经理杨辉因个人原因接受相关调查，未涉及公司。

剩余期限约0.75年的国债130002券最新报价 在2.6400%/2.6249%，上日尾盘为2.6298%/2.6100%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.0144 2.9981

上日 2.0156 3.0264

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.8900/2.8170

国债参考率报价 2.7020/2.6390

金融债参考率报价 3.3150/3.2530(完)

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