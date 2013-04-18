路透专访：人民币成国际投资者资产配置的非常理想选择--摩根大通业务主管

* 高息人民币成国际投资者理想配置货币

* 热钱流入不可避免，关键是规范热钱的流动

* 人民币成为国际储备货币正变为现实

作者 李文科

路透北京4月18日 - 人民币高息以及升值的预期，对国际资本正形成强大引力。摩根大通 中国区资金交易部总监黄柏坚认为，相对很多其他发展国家货币，人民币这一特征，目前对很多国际投资者如中央银行、退休基金及保险公司，都是非常理想的资产配置的货币。

他在接受路透书面专访时表示，人民币成为地区乃至国际储备货币正在逐步变为现实，且从中国央行与多国央行签订外汇互换协议，加大不同市场的投资额度，可以看到中国对正常的资本流入持开放的态度，这对人民币国际化有非常大的帮助。但现实中热钱流入则不可避免。

“资本流入流出不见得一定是件坏事情，问题的关键在于如何规范热钱的流动。”黄柏坚称。

他认为，资本流入的问题近年来一直是市场热议的话题，中国的外汇管理和监控系统在监督管理热钱方面是积极有效的。

随着人民币跨境贸易的发展，境外游资通过虚假贸易途径进入中国以赚取人民币升值及利差收益的手段层出不穷。中国国家外汇管理局深圳分局日前已开展一季度末深圳市贸易信贷调查，并要求4月26日前完成。而深圳的银行也接到类似通知，禁止游资通过“货物空转”入境套利。

黄柏坚并强调，资本项下的开放是一个逐渐的市场化过程，不可一蹴而就。从过去几年的发展来看，资本项目的进一步开放，资本市场特别是信用债券市场的发展，加大海外投资者的参与，对汇率和利率改革都有积极的作用。

对于此前美国并未将人民币列入货币操纵国，他认为，美国没有将中国列入货币操纵国是明智之举，这从一个侧面反映了近年来人民币外汇机制改革的成果，人民币的国际化和市场化进程有目共睹

美国财政部在上周的汇率报告中表示，中国自2010年6月来已允许人民币升值10%，实际汇率升幅达到16.2%，此次中国没有被贴上汇率操控国标签。但同时报告也认为，人民币仍“估值明显偏低”，且看来又出现政府干预汇市。

中国经济基本面相对稳健及欧美日等国家一波又一波的量化宽松政策背景下，人民币升值预期愈加发酵，而在目前利差水平下，人民币比美元、欧元、日元等国际主要货币都更具有吸引力，令国际热钱流入中国的压力加大。

人民币兑美元即期 自去年7月下旬低点已累计升值3.6%，而上周以来大有升值加速的势头，人民币/美元中间价 、盘中交易和收盘价已连续数日刷新汇改以来的历史高点。

**人民币成储备货币正逐渐变为现实**

中国从2008年末以来至今已与19个国家及地区分别签署了货币互换协议。

黄柏坚认为，人民币国际化是改革开放以来中国经济发展和国际经济金融格局突变的产物，从某种意义上说是中国经济发展的必然选择。当前，人民币成为地区乃至国际储备货币正在逐步变为现实。

而近来人民币利率屡创新高，是中国经济发展的对外贸易稳步复苏的表现，主要由国内外经济形势决定的。

“我们认为人民币成为地区乃至国际储备货币正在逐步变为现实。不久前在南非结束的‘金砖4+1’峰会上面，中国领导人已经明确表示人民币国际化的决心和信心。”黄柏坚认为。

而安信证券首席经济学家高善文此前曾指出，中国经济规模的扩大暗示人民币在国际贸易的定价结算方面可以实现一定程度的国际化，但资本项目管制的存在和相对简单的金融体系意味着人民币要成为真正的储备货币还需时日，其间利弊也需要仔细估量。

目前与人民币直接交易的货币有美元、日元和澳元。上周刚开启人民币和澳元直接交易被认为是人民币国际化的重要一步。

黄柏坚认为，通常来说，人民币兑非美外币的汇率由套算决定，美元是其中的媒介，但近些年来人民币对越来越多外币的直接交易凸现了人民币作为地区乃至跨大洲贸易结算货币方面的重大进展。