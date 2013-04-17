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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 16:11 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑2%，追随上海期胶的跌势

上海期交所主力9月期胶 下跌685元人民币，结算价报每吨19,230元人民币(3,100美元)。

2013年前三个月的中国经济复苏意外乏力，工业产出及投资支出放缓，迫使分析师开始削减全年预估，尽管官方坚称前景向好。

交易员称，TOCOM期胶可能维持在窄幅区间内，250日圆为心理支撑位。

新加坡商品交易所近月5月期胶最新报每公斤236.0美分，下跌7.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/王翔琼; 审校 王洋/于春红)

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