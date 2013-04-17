亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑2%，追随上海期胶的跌势

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
上海期交所主力9月期胶 下跌685元人民币，结算价报每吨19,230元人民币(3,100美元)。
2013年前三个月的中国经济复苏意外乏力，工业产出及投资支出放缓，迫使分析师开始削减全年预估，尽管官方坚称前景向好。
交易员称，TOCOM期胶可能维持在窄幅区间内，250日圆为心理支撑位。
新加坡商品交易所近月5月期胶最新报每公斤236.0美分，下跌7.5美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/王翔琼; 审校 王洋/于春红)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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