德国个股：戴姆勒出售欧洲宇航防务集团持股，29亿美元落袋

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透法兰克福4月17日 - 德国戴姆勒 以约22亿欧元(29亿美元)出售手中剩余的欧洲宇航防务集团(EADS) 持股，完全退出航天产业；在近13年前戴姆勒协助成立这家空中客车(空中巴士，Airbus)的母公司。
戴姆勒表示，持有6,110万股EADS股票将以每股37欧元出售，落在价格区间的上缘，因国际投资人的买需强劲。
EADS在戴姆勒这次售股行动中买回总额6亿欧元股票。
戴姆勒财务长在一份声明中表示，“售股所得资金将对今年的自由现金流大有裨益，再加上我们继续经营项目的获利，将会支撑我们稳定派发股息的政策。”
0809GMT，戴姆勒股价下跌0.6%至39.26欧元，EADS股价则是大涨4.6%至38.895欧元。(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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