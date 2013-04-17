德国个股：戴姆勒出售欧洲宇航防务集团持股，29亿美元落袋

路透法兰克福4月17日 - 德国戴姆勒 以约22亿欧元(29亿美元)出售手中剩余的欧洲宇航防务集团(EADS) 持股，完全退出航天产业；在近13年前戴姆勒协助成立这家空中客车(空中巴士，Airbus)的母公司。

戴姆勒表示，持有6,110万股EADS股票将以每股37欧元出售，落在价格区间的上缘，因国际投资人的买需强劲。

EADS在戴姆勒这次售股行动中买回总额6亿欧元股票。

戴姆勒财务长在一份声明中表示，“售股所得资金将对今年的自由现金流大有裨益，再加上我们继续经营项目的获利，将会支撑我们稳定派发股息的政策。”