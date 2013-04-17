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债券 | 2013年 4月 17日 星期三 16:21 BJT

路透基点：奇瑞捷豹路虎计划4月底前完成39亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司希望4月底前完成38.925亿元人民币等值(6.30亿美元)10年期融资案。

据消息人士指出，上周召开一次银行会议，中国农业银行、中国建设银行、国家开发银行及中国招商银行加入成为参贷行。

但额度分配尚在敲定，一名消息人士称，奇瑞捷豹路虎希望4月底前完成。

先前已报导，中国工商银行是该融资案的牵头行，中国银行和中国进出口银行为共同主办行。

贷款包含33.925亿元的人民币贷款以及等值于5亿元人民币的外币贷款这两部分。

人民币贷款部分的定价为中国人民银行基准利率的90%，外币部分的定价为较六个月伦敦银行间拆借利率(LIBOR)加码350个基点。两部分都有3.5年的宽限期，之后每半年分期不等额偿还。

所筹资金将用于奇瑞捷豹路虎汽车有限公司在江苏省常熟新车厂的第一期工程建设。

奇瑞捷豹路虎是由中国奇瑞与印度塔塔汽车全资子公司捷豹路虎(Jaguar Land Rover，JLR)各出资50%成立的合资企业，将在中国生产JLR品牌汽车及合资自主品牌的新车型。

根据奇瑞去年发布的公司新闻稿，合资车企9月获得中国监管当局审批通过后，新厂在2012年11月18日正式奠基。

奇瑞称，这个合资企业总投资金额为109亿元人民币，还将建设联合研发中心、引擎生产线，并将于2014年投入运营。（完） (编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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