路透基点：奇瑞捷豹路虎计划4月底前完成39亿元人民币贷款案--RLPC

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司希望4月底前完成38.925亿元人民币等值(6.30亿美元)10年期融资案。
据消息人士指出，上周召开一次银行会议，中国农业银行、中国建设银行、国家开发银行及中国招商银行加入成为参贷行。
但额度分配尚在敲定，一名消息人士称，奇瑞捷豹路虎希望4月底前完成。
先前已报导，中国工商银行是该融资案的牵头行，中国银行和中国进出口银行为共同主办行。
贷款包含33.925亿元的人民币贷款以及等值于5亿元人民币的外币贷款这两部分。
人民币贷款部分的定价为中国人民银行基准利率的90%，外币部分的定价为较六个月伦敦银行间拆借利率(LIBOR)加码350个基点。两部分都有3.5年的宽限期，之后每半年分期不等额偿还。
所筹资金将用于奇瑞捷豹路虎汽车有限公司在江苏省常熟新车厂的第一期工程建设。
奇瑞捷豹路虎是由中国奇瑞与印度塔塔汽车全资子公司捷豹路虎(Jaguar Land Rover，JLR)各出资50%成立的合资企业，将在中国生产JLR品牌汽车及合资自主品牌的新车型。
根据奇瑞去年发布的公司新闻稿，合资车企9月获得中国监管当局审批通过后，新厂在2012年11月18日正式奠基。
奇瑞称，这个合资企业总投资金额为109亿元人民币，还将建设联合研发中心、引擎生产线，并将于2014年投入运营。（完） (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。