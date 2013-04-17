《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月17日

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月17日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:18时,1港元=0.79523人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 11.65 16.10 0.91 深物业 7.59 5.98 1.60 南玻 7.30 5.14 1.79 深康佳 3.27 2.55 1.61 ST中华 4.19 1.56 3.38 ST中冠 8.23 3.79 2.73 深深宝 7.82 6.55 1.50 深华发 6.04 3.36 2.26 深赤湾 13.74 12.65 1.37 招商地产 27.48 24.46 1.41 特力 6.08 3.69 2.07 飞亚达 6.51 5.99 1.37 一致药业 32.59 31.80 1.29 深深房 3.69 2.85 1.63 ST盛润 8.29 5.34 1.95 深南电 4.15 2.60 2.01 深纺织 7.80 5.25 1.87 方大集团 4.37 2.63 2.09 深国商 19.05 10.76 2.23 深赛格 4.05 2.55 2.00 宝石 11.88 7.85 1.90 小天鹅 9.44 8.44 1.41 粤高速 3.02 2.65 1.43 晨鸣纸业 3.97 3.50 1.43 ST珠江 3.11 2.15 1.82 丽珠 41.64 38.85 1.35 美菱电器 4.35 3.88 1.41 大冷股份 7.94 5.65 1.77 粤电力 5.35 4.99 1.35 佛山照明 5.90 5.08 1.46 江铃汽车 16.37 19.90 1.03 沙隆达 8.94 4.51 2.49 苏常柴 7.67 4.41 2.19 威孚高科 37.33 29.40 1.60 古井贡酒 26.90 19.75 1.71 ST东海 4.27 3.34 1.61 长安汽车 10.18 8.51 1.50 京东方 2.42 1.84 1.65 鲁泰 7.88 7.54 1.31 本钢板材 3.25 2.68 1.52 张裕 36.35 33.31 1.37 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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