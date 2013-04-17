更新版 1-中国货币市场：资金宽松隔夜及七天回购利率微跌，跨月长期品种则小升

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海4月17日 - 中国银行间资金市场周三资金偏宽松，隔夜和七天期限的回购加权利率 微跌，而能跨月的14天期等品种利率则有一定上行。

“资金宽松，大行基本以出钱为主，我看到有机构在询减点出钱，主要是隔夜的。”北京一商业银行交易员称。

他并指出，因为4月和5月是传统的财政存款上缴月，不排除下个月场内资金会受到影响，一些机构开始关注长期资金，跨月的长端资金价格有所上行，如21天品种今日上升约20个基点(bp)。

不过上海一商业银行交易员指出，总体机构对资金面预期较前期相对乐观，虽然公开市场一直净回笼，但场内资金面维持充裕局面，近期一个月至三个月期限的资金需求较此前是相对减少的。

“前段时间大家可能还觉得有点捉摸不透，有点犹豫，但看到资金面一直这么宽，又开始以借短期的为主了，毕竟(隔夜和一个月左右的回购之间)有100个点差呢。”她称。

周二央行在公开市场进行了580亿元人民币的28天正回购操作，操作量较上周同期大增九成，当日呈小幅净回笼格局。此前央行已连续八周回收流动性，上周力度仍在减弱。

今日银行间市场质押式回购总成交量为8,481.32亿元，较上日的8,542.20亿元略减；其中隔夜品种成交7,537.73亿元，上日为7,648.27亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.0144 2.0156 -0.12 7,537.73

七天 2.9981 3.0264 -2.83 645.24

14天 3.1210 3.0601 +6.09 162.41 上交所债券回购

其中:一天 2.4700 2.3150 +15.50 1,452.54

七天 2.5150 2.4550 +6.00 138.65

14天 2.8500 3.0000 -15.00 10.48 回购定盘利率

其中:隔夜 2.0500 2.0700 -2.00 --

七天 3.0100 3.0700 -6.00 --

14天 3.0900 3.0500 +4.00 -- shibor

其中:隔夜 2.0138 2.0170 -0.32 --

七天 3.0130 3.0440 -3.10 --