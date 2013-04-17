《焦点》中国广东外贸数据虚增揭示跨境资金流入热情，引致监管层出手

* 一季度广东外贸增速高出全国增幅24.3个百分点，主要依靠深圳拉动

* “货物空转”游资入境套利的嫌疑已令深圳监管当局出手核查

* 人民币升值预期犹在，防范热钱流入仍是今年外汇监管重点

* 对人民币跨境贸易推进的大趋势下如何加强监管提出新考验

沈燕/李文科

路透北京4月18日 - 中国对外贸易大省广东一季度贸易数据异常冲高引发多方关注，其中毗邻香港的深圳市被怀疑以“货物空转”方式助游资入境套利，而招致监管部门出手核查。

随着人民币跨境贸易的发展，境外游资通过虚假贸易途径进入中国以赚取人民币升值及利差收益的手段也将会层出不穷。这也对中国的外汇监管提出新的挑战。

中国国家外汇管理局深圳分局日前发布通知，开展2013年一季度末深圳市贸易信贷调查，并要求4月26日前完成。而深圳的银行也接到类似通知，要确保外贸企业单据的真实性合法性。禁止游资通过“货物空转”入境套利。

其中外管局通知称，为提高贸易信贷调查数据质量和时效性，各相关（接到外汇局或银行通知的）企业须于2013年4月15日起登录“贸易信贷抽样调查系统，并于4月26日前完成2013年第一季度企业贸易信贷数据的网上填报工作。

深圳一家外资银行的人士也对路透表示，该行已经传达了要对保税区货物贸易的单据严格审核，防止游资通过货物空转跨境套利。“我们行本来这方面的业务就少，现在更不会做这些业务了。”

中国经济追逐步复苏令人民币升值预期犹存，同时欧美日等主要经济体量化宽松货币政策使得热钱流入中国风险加大。在中国大力推进人民币国际化及人民币跨境贸易结算的大趋势下，如何甄别并采取有效举措应对跨境资金大规模的进出？

“无利不起早，而投机和机资的资金又很难区分，就像公安机关抓捕罪犯，没有确凿的证据只能说是嫌疑人而不能定为罪犯。”接近外管局的一位官员就称，对那些通过贸易渠道进出，也有合法单据，但只为套利而来的游资只能看作是嫌疑犯，却不能说是罪犯。

他进一步指出，深圳的这种情况已经引起各方监管部门的关注，相信在相关部门的核查下这种不正常的情况会减少，但加强对跨境资金进出的监测却是今年外汇监管的重头戏。

该位人士分析指出，中国正在努力推进人民币跨境贸易结算，但因很多地方的贸易规则以及货币结算要求并不一致，利用游戏规则套取资金利差的行为很难避免。尤其在目前的大背景下，资金流入压力更大，这又会加剧人民币的升值压力，也让监管当局面临更大的挑战。

在持续的人民币升值预期和其他国家一波又一波的量化宽松政策下，中国1月外汇占款激增至历史新高水平的逾6,800亿元人民币，2月外汇占款亦超预期至近3,000亿，显示国际热钱流入中国的压力加大。

中国经济基本面相对稳健及欧美经济复苏疲弱，令人民币升值预期愈加发酵。人民币兑美元即期 自去年7月下旬低点已经升值3.6%，今年以来升值0.77%，而上周以来人民币兑美元汇率连续数日刷新汇改以来的历史高点,大有升值加速的势头。

**广东虚高的贸易数据或另有隐情**

尽管一季度中国GDP等经济数据弱于预期，但外贸数据之亮丽却出人意料。尤其广东进出口值继续位列全国第一,扣除汇率因素后同比增长了37.7%.其中，广东对香港贸易额达到842.6亿美元，增幅高达91.6%。

中国一季度出口增长18.4%，进口增长8.4%，外贸顺差达2,705亿美元，而去年同期仅2.1亿美元。

广东贸易数据是否虚高显然不乏质疑声。中国商务部研究院的研究员马宇就指出，目前中国经济仍处在复苏的阶段，地方政府稳增长的压力很大，亮丽的贸易数据自然是地方政府政绩的体现。

另一方面，在目前利差水平下看，人民币比美元、欧元、日元等国际主要货币更具有吸引力。而深圳正好是一个跨境资金进出最便利的平台，“地方政府的政策取向和市场利差的取向正好吻合，广东一季度不正常的贸易数据也就不足为奇了。”马宇称。

他认为，从大的方面看，这种虚高的数据可能导致管理层对经济形势的误判，甚至决策失误，而这种披着貌似合法的外衣大规模进出的资金，也会扰乱中国的实体经济和金融市场。

不过，前述接近外管局的官员就称，目前各方已经关注到这种借货物空转跨境套利的情况，相信地方政府也不愿借此来创造政绩，随着各方监管力度的加大，这种现象应该不会持续太久。

中国国际经济交流中心研究员张焕波也认为，目前中国的房地产也在严控，股市也是熊态未改，流入的资金估计也很难兴风做浪，不必太担心。“但防患于未燃却是有必要的。”

国内媒体近期也纷纷对广东外贸数据的异动提出质疑,并援引深圳市经济贸易和信息化委员会官员的话称，官方监测到的实际货物贸易并没有上述统计显示的那么高，这其中涉及到相当数量的境外资金通过“货物空转”进行虚假贸易，从香港入境内地后，通过购买银行的理财产品，最终无风险套取大约两个百分点的利率差。

呈现异常的还有海关特殊监管区的进出口数据，一季度广东海关特殊监管区的进出口额同比增长超过两倍。已经公布的分类数据显示，深圳1月份海关特殊监管区域物流货物进出口增长了7.4倍，出口增长了8.8倍。

报导援引接近商务部人士的消息称，这一异常增长已经引起监管部门的关注，针对此的专项调查正在推进，“其中可能涉及高报出口、货物空转等游资套利形式，但目前还不能轻易得出虚假贸易结论，也暂难估算统计数据中存在多少水分。”