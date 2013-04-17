欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，因风险意愿减弱

丹亭表示，杠杆增加、地产价格偏高及冒险意愿上升都让瑞士经济易于受创，若要有效因应则须提高警戒并负起责任。

瑞郎兑其他货币表现持续受到欧元引导，一如瑞士央行2011年9月设下汇价限制以来的状况。

部分观察人士表示，生产者物价数据让投资人可以判断瑞士和欧元区的通胀差距，进而有助于评定瑞郎的合理价位。

“通胀差距越大，瑞郎的实质有效汇率就会从当前过高价位进行更大且更为迅速的调整。”瑞银分析师Reto Huenerwadel表示。

“由于欧洲公布的3月生产者物价显示，生产者通胀差距正在低档收敛。若这样的情形持续，未来这将解除欧元/瑞郎的压力。”

欧元兑瑞郎报1.2148瑞郎，近持平于纽约周二尾盘水准。

瑞郎兑美元跌0.1%至0.9228瑞郎。(完)

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