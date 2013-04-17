更新版 1-中国汇市：人民币收市连续第四日创新高，升值预期极强加重客盘结汇

* 人民币中间价及即期均连四日创历史新高 * 人民币升值预期强烈，结汇压力沉重 * 预计后期将继续升值 * 离岸CNH价格倒挂但料难影响人民币升值大势 (新增收盘报价和评论) 路透北京4月17日 - 人民币兑美元即期 周三收盘跟随中间价连续第四日创出 历史新高。市场中客盘结汇力量仍占据主导，迅速消化盘间出现的购汇。市场人士认为，中 间价连续四天创新高已经表达了央行让人民币升值的态度。 交易员称，中间价连续高开可能主要是政治因素比较明显，包括华盛顿G20财长峰会的 迫近、国际货币基金组织（IMF）报告称人民币被小幅低估、美国汇率报告的余温等。市场 对人民币继续升值基本没有疑虑，即期市场今日客盘结汇仍然很重，而银行自营盘也不再敢 拿美元多头。 “央行应该是希望汇率更平衡，希望有购汇也有结汇，但现在来看还是在不停结汇。也 可以说现在还没到那个平衡位置，还需要再找一找平衡点。”上海一股份行交易主管表示。 但也有交易员认为，央行的态度很明确，人民币将延续升值态势，即使后期有中间价回 落的情况，力度可能也较小，但究竟人民币将升至什么位置则很难定论。 另有华南一银行交易员表示，从3月进出口看，其贸易逆差的状况说明经常项目下引发 的资本流入压力已经不大，而目前市场表现出的资本流入的冲击或更多来源于资本项目下。 对于离岸市场人民币价格低于在岸市场的现状，交易员并认为，目前市场并非全流通的 情况下，两个市场的单纯套利很难，毕竟空间还比较有限，而目前这一状况亦难改人民币升 值态势。 “CNH倒挂主要还是短期的技术层面因素，资本还是有持续流入的可能。CNH倒挂可能会 引起人民币出现小小的回跌，但应该不会影响升值的大趋势。” 华南一股份行交易员称。 东京汇市日圆周三再度承压，全线下挫，此前金价在本周稍早重挫后趋稳。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1723 6.1831 0.17% 中间价 6.2342 6.2408 0.11% 日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 44 6.1723 6.1767 2013年来即期升贬值幅度 0.94% 1年期美元/人民币掉期升水 896 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.2430/60 6.2495 CNH即期 6.1760/80 6.1838 加拿大官员称，G20会议可能不会将金价作为一个具体议题来讨论。 现货金周三未受美国期金跌势的影响最多跳涨了1%，因买家在昨日金价触及逾两年低点 后抢购金条、金币和金块。现货金 一度触及盘中高点每盎司1,381.80美元，0611GMT 时报1,370.84美元。金价周二曾降至1,321.35美元，今年迄今累计下滑约18%，此前历经12 年牛市。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李航/李然; 审校 杨淑祯/林高丽)