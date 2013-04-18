台湾央行：开放申购15、28、91和182天期存单，金额不限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透台北4月18日 - 台湾央行周四表示，开放银行申请15、28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为5,047亿台币。
央行表示，为调整定期存单到期集中于4月下半月，以及单日存单到期金额过大的情况，将分别在今(18日)、下周一(22日)及下周三(24日)增加发行15天期存单，利率在0.87%。
周四央行存单各天期发行利率如下：15和28天期皆为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行712.15亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为144亿台币，累计超额准备为3,570亿台币，加计前期1%的超额准备为4,085亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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