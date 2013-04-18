台湾央行：开放申购15、28、91和182天期存单，金额不限

路透台北4月18日 - 台湾央行周四表示，开放银行申请15、28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为5,047亿台币。

央行表示，为调整定期存单到期集中于4月下半月，以及单日存单到期金额过大的情况，将分别在今(18日)、下周一(22日)及下周三(24日)增加发行15天期存单，利率在0.87%。

周四央行存单各天期发行利率如下：15和28天期皆为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行712.15亿台币存单。