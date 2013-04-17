版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 16:51 BJT

表格：英国3月请领失业金人数减少7,000人，失业率为4.6%

以下为详细数据:

请领失业金人数 3月 2月 预估

较前月变动 -7,000 -5,300 (-1,500) 持平

失业率(%) 4.6 4.6 (4.7)

失业人口(百万人) 1.531 1.538 (1.542)

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

12月-2月 9月-11月 2011年12月-2012年2月 预估

失业人口(百万) 2.563 2.493 2.634

失业率(%) 7.9* 7.7 8.3 7.8

三个月变动(千) 70,000 -- --

* 按ILO标准计算的失业率为为2012年6－8月以来最高。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍/于春红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐