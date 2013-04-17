台湾汇市：台币收盘微升，韩元由升转贬压抑台币升幅

* 人民币连四日创新高利于台币走扬 * 韩元由升转贬压抑台币升幅 * 明日主要交投在29.850-29.950 路透台北4月17日 - 台币兑美元 周三微升2.8分。交易员认为，目前国际汇市 多空消息夹杂，亚币涨跌互见，其中韩元午后由升转贬压抑台币升幅，短线台币将随韩元波 动为主，料明日主要交投落在29.850-29.950。 汇银人士指出，人民币兑美元 连续四日续创汇改以来新高，利于台币走扬， 令台币今创逾两周盘中高位，不过韩元午后由升转贬令台币涨幅收敛，随着韩元上冲下洗， 外资今日进出转趋活络，但交易方向仍不明显，部分进出口商在29.850下方进场买美元，出 口商交易则属零星。 今天台币在台北外汇创逾两周盘中高位，前波盘中高位为3月29日的29.813。不计央行 开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.830-29.880，上日则在29.880-29.940间。 “ 台币就是随波逐流，今天跟韩元、明天跟人民币，没有自己的个性!”一外银交易员 说。 部分交易员表示，韩元 午间结束连两天涨势，惟贬幅并不大，预估韩元明日 将在1110-1120间盘整，短线台币还是跟随韩元波动。至于央行态度，官股行库交易员称， 央行今天进场资金并不多，没有明显干预。 人民币兑美元即期周三早盘跟随中间价连续第四日创出历史新高。市场出现一边倒行情 ，结汇力量仍占据主导，市场人士认为，中间价连续四天创新高已经表达了央行让人民币升 值的态度。 台湾加权指数 近日试图站稳7800点，周三收涨0.10%报7,809.07点；外资及陆资 今日在台股卖超30.21亿台币，连续四个交易日卖超，金额累计102.46亿。 韩国韩元兑美元 周三回吐早盘涨势，终场微幅收低，因为海外投资者在清淡交投 中卖出韩元。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期报价折价幅度略 有缩减，而指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.847左右，较上日收市价 29.865附近微升。 本周重要数据及事件尚包括周三欧洲央行执委普雷特发表演讲、国际货币基金组织(IMF )公布关于国际金融系统风险的年度报告、加拿大央行利率决策、英国央行利率决策、美联 储褐皮书；周四G20财长和央行总裁会议(至周五)、IMF24国集团主席召开新闻发布会、美国 一周初请失业金人数；周五美联储理事史坦发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.900 29.928 29.830-29.928 29.928 7.60 6.68 元太外汇经纪公司 29.870 29.900 29.838-29.875 29.874 3.46 4.33 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.010 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.178/-0.148 -0.190/-0.165(完)