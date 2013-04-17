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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 17:25 BJT

台湾汇市：台币收盘微升，韩元由升转贬压抑台币升幅

* 人民币连四日创新高利于台币走扬
    * 韩元由升转贬压抑台币升幅
    * 明日主要交投在29.850-29.950

    路透台北4月17日 - 台币兑美元 周三微升2.8分。交易员认为，目前国际汇市
多空消息夹杂，亚币涨跌互见，其中韩元午后由升转贬压抑台币升幅，短线台币将随韩元波
动为主，料明日主要交投落在29.850-29.950。
    
    汇银人士指出，人民币兑美元 连续四日续创汇改以来新高，利于台币走扬，
令台币今创逾两周盘中高位，不过韩元午后由升转贬令台币涨幅收敛，随着韩元上冲下洗，
外资今日进出转趋活络，但交易方向仍不明显，部分进出口商在29.850下方进场买美元，出
口商交易则属零星。
    
     今天台币在台北外汇创逾两周盘中高位，前波盘中高位为3月29日的29.813。不计央行
开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.830-29.880，上日则在29.880-29.940间。
    
   “ 台币就是随波逐流，今天跟韩元、明天跟人民币，没有自己的个性!”一外银交易员
说。
     
    部分交易员表示，韩元 午间结束连两天涨势，惟贬幅并不大，预估韩元明日
将在1110-1120间盘整，短线台币还是跟随韩元波动。至于央行态度，官股行库交易员称，
央行今天进场资金并不多，没有明显干预。
    
    人民币兑美元即期周三早盘跟随中间价连续第四日创出历史新高。市场出现一边倒行情
，结汇力量仍占据主导，市场人士认为，中间价连续四天创新高已经表达了央行让人民币升
值的态度。 
    
    台湾加权指数 近日试图站稳7800点，周三收涨0.10%报7,809.07点；外资及陆资
今日在台股卖超30.21亿台币，连续四个交易日卖超，金额累计102.46亿。 

    韩国韩元兑美元 周三回吐早盘涨势，终场微幅收低，因为海外投资者在清淡交投
中卖出韩元。 
     
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期报价折价幅度略
有缩减，而指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.847左右，较上日收市价
29.865附近微升。
    
    本周重要数据及事件尚包括周三欧洲央行执委普雷特发表演讲、国际货币基金组织(IMF
)公布关于国际金融系统风险的年度报告、加拿大央行利率决策、英国央行利率决策、美联
储褐皮书；周四G20财长和央行总裁会议(至周五)、IMF24国集团主席召开新闻发布会、美国
一周初请失业金人数；周五美联储理事史坦发表讲话。
                
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.900     29.928    29.830-29.928   29.928     7.60    6.68
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.870     29.900    29.838-29.875   29.874     3.46    4.33
                                                                          
 
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 美元/台币一个月期         -0.030/-0.010     -0.040/-0.030
 美元/台币六个月期         -0.178/-0.148     -0.190/-0.165(完)

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