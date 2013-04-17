台湾债市：102/2期五年公债中，证券业买超21亿台币

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透台北4月17日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/ 2 交易资料如下：（单位：亿台币） 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 17.00 30.50 -13.50 票券业 0.00 7.50 -7.50 证券业 36.50 15.50 +21.00
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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