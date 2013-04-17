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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 17:11 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业买超21亿台币

路透台北4月17日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币）

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       17.00       30.50      -13.50
     票券业        0.00        7.50       -7.50
     证券业       36.50       15.50      +21.00

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