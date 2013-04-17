台湾债市：102/2期借券成交73.44亿台币，加权平均利率0.6471%

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透台北4月17日 - 台湾柜台买卖中心公布，周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如 下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利 可交易余额 (上日余额) 率 102/2 73.44 0.6900 0.4500 0.6471 329 342.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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