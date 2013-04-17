中国债市：利率互换小涨，先前跌幅较大部分机构选择逢低买入

路透北京4月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三小涨。市场人士表示，IRS之前跌幅较大，存技术性调整的需要；部分机构认为先前水平已是阶段性低点，逢低买入。

“IRS有一点反弹，之前被压得太猛，现在没再多因素往下推了，”香港一外资银行交易员称，“之前主要是GDP和CPI数据带动嘛，之前receive的（收固定债付浮动债）基本都获利了结了，有些机构觉得是底了，会进来抄底！”

他进一步指出，当前市场资金面偏宽，且外资流入情况好，IRS短端上行压力不大；抄底兴趣或推动五年为代表的中长端上探，进而导致曲线陡峭化上移；然短期市场仍会是sentiment-driven(情绪驱动)，故亦需密切注意禽流感及海外动态等。

上海一大型银行交易员则认为，资金面短期不会有太大压力，纵有财税缴款扰动，料七天回购定盘利率也不会高于IRS一年期，故IRS短端近期走高的可能性并不大，预计其近期或呈现震荡盘整的格局。

据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。知情人士向路透透露，因今年清明假期为4月4日-6日三天，缴款申报截至日顺延三天至18日（周四），缴纳日则为申报后的三日内。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ----------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.1500/3.2475 3.1930/3.2740 3.3410/3.4260 3.4860/3.5750 3.5150/3.7675 周二 3.1475/3.2450 3.1910/3.2660 3.3220/3.4050 3.4680/3.5510 3.5275/3.7425 ----------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0025/+0.0025 +0.0020/+0.0080 +0.0190/+0.0210 +0.0180/+0.0240 -0.0125/+0.0250

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。