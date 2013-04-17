中国疫情：WHO表示部分中国禽流感患者未曾有明确禽类接触史

路透日内瓦/北京4月17日 - 世界卫生组织(WHO)周三表示，中国确诊H7N9禽流感的病例当中，有一些患者未曾与禽类有过接触，使得禽流感病毒越发神秘。迄今为止，中国已有16人死于新型禽流感。

WHO发言人Gregory Hartl证实，“有些患者未曾与禽类接触过。”有报导引述一名中国疾病专家的话称，约40%感染H7N9病毒的患者并未与禽类接触。

“这个谜题还未解开，因此需要更大规模的调查，”Hartl透过电子邮件回覆。不过他补充表示，不清楚确切的比例是多少。

新京报引述中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光的评论，称近40%的患者没有明确的禽类接触史。

“这些人到底是怎么感染的？还是个谜。”报导引述曾光的谈话称。(完)