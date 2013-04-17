中国疫情：WHO表示部分中国禽流感患者未曾有明确禽类接触史

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透日内瓦/北京4月17日 - 世界卫生组织(WHO)周三表示，中国确诊H7N9禽流感的病例当中，有一些患者未曾与禽类有过接触，使得禽流感病毒越发神秘。迄今为止，中国已有16人死于新型禽流感。
WHO发言人Gregory Hartl证实，“有些患者未曾与禽类接触过。”有报导引述一名中国疾病专家的话称，约40%感染H7N9病毒的患者并未与禽类接触。
“这个谜题还未解开，因此需要更大规模的调查，”Hartl透过电子邮件回覆。不过他补充表示，不清楚确切的比例是多少。
新京报引述中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光的评论，称近40%的患者没有明确的禽类接触史。
“这些人到底是怎么感染的？还是个谜。”报导引述曾光的谈话称。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 隋芬)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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