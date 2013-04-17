中港股市：内地股市受金融股拖累微跌，港股连续第四日下滑

中国证券报周三头版报导称，有私募界人士透露，近期有外资可能继续做空内地银行股。但该项报导未获证实。

上证金融地产行业指数 收低1.1%，为三个多月来最低水平。

“从盘面来看，再做空银行股难度有点大，做空力量已在减弱。”浙商证券分析师王伟俊指出。

王伟俊并表示，包括中国宏观经济增长不如预期、海外大宗商品价格大跌等短线利空因素已基本消化，近期大盘尚看不到新的做空动力，估计股指以小幅盘整为主。

民生银行 为拖累沪股的主要因素，股价下跌2.8%，招商银行 下跌1.5%。

沪深300指数4月合约 尾盘报2,452点，涨0.11%，成交量为526,656手。(完)

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