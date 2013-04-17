CNH市场动态：离岸即期受中间价拉抬续升但力道趋缓，短期有望创新高

路透香港4月17日 - 香港离岸人民币即期 周三连续第二天走高，盘中逼近历史高点记录，因中国银行间汇市中间价 再创新高给予人民币继续刷新历史高点的力道，不过随着稍早建立美元空头的投资者回补部位，上升速度相较境内人民币缓慢。

市场人士指出，这几日人民币升值速度较快，令出口商有些傻眼，且离岸几乎是一面倒地作空美元，在没有实质需求进来之际，离岸人民币上升力道转为迟缓。然而，在中间价拉抬下，人民币后市应尚未转成看空，突破1月的历史高点6.1750料可待。

“离岸大家手上的部位都是空美元，再往下空的力道就不太够，”一外资行交易员说。然而他指出，虽然即期CNH人民币价格“推不太动”，但无本金远期外汇(NDF)作空美元的意愿仍高张。推动一年期NDF达到2008年3月来高点。

本地时间下午5:25时，离岸人民币 即期报6.1770，上交易日收6.1845，盘中区间在6.1755-6.1840；在岸人民币汇价 连续第四日创收盘新高报6.1723。在岸汇价高出离岸47点子。

在NDF市场 方面，本地时间下午5:30时，美元/人民币一年期品种 报6.2425/6.2455，较上日的6.2495上涨，本月以来美元/人民币溢价已经收窄逾570点。

部份人士指出，尽管近日中间价格强势，但因美国及中国数据均意外疲弱，市场认为今年外贸情势仅温和复苏不至于大幅转好，再加上日圆仍偏弱，离岸汇价突破6.1800后美元回补买盘逐渐明显，但仅为部位调整，尚不足以扭转近期看多气氛。

“今年贸易出口不太可能增长得很快，我们观察人民币供需已经大致均衡，”一大型中资行人士说。不过，他指出，这并不意味着近期人民币升势就要改变，主要是因为预期中间价格还会继续走高。

“中间价格偏离市场已有一段时间，我们认为央行会继续调整这个价格差距，”他预期中间价格还会再调高300点子，令离岸价格上探6.16，在岸价格上探6.15附近。

人民币兑美元即期 周三收盘跟随中间价连续第四日创出历史新高。市场中客盘结汇力量仍占据主导，迅速消化盘间出现的购汇。市场人士认为，中间价连续四天创新高已经表达了央行让人民币升值的态度。 (完)

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