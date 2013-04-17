路透专访：中信证券计划三年内ROE倍增，以资本中介业务为引擎--高层

* 中信计划三年时间ROE升至10%以上,去年为5%

* 提高资本中介业务规模,加大杠杆

* 海外业务以提供服务为主,不追求高杠杆

* 收购里昂预计在6月底前完成,整合后以亚太地区为重心

路透上海4月17日 - 中国最大的券商--中信证券 近期目标是：三年内公司股本回报率(ROE)回升至两位数，至少为去年水平的两倍。公司高层周三表示，公司将努力提高国内资本中介业务规模，并合理提高负债，加大公司杠杆，提升公司盈利能力；而正在拓展的海外业务基本以提供服务为主，不会追求高杠杆。

中信证券 副董事长殷可在接受路透电话访问时还指出，中信并购里昂的交易预计能在6月底前按时完成。在对中信国际及里昂业务整合后，未来中信证券海外业务的重点将以亚太地区为主，例如香港和新加坡。

“用两年多或三年多的时间把我们的ROE恢复到正常水平，也就是两位数水平。”他说，“不能说一定能看到过去平均的12-15%，但两位数非常有可能，我们已做过一些测算。”

去年中信证券的ROE仅5%。他解释说，2011年底公司H股募资扩大股本，杠杆率又低，造成股本回报较低。其实去年公司在扣除一次性收益后，经营性收益仍在提高，因此若是没有股本扩张因素，公司去年ROE水平仍能保持在12-15%区间内。

资本中介业务近几年成为券商业务发展的主攻方向，融资融券业务已渐趋成熟，未来股票质押式回购和约定式购回已有日趋壮大趋势。

他说，质押式回购等类贷款业务，有3-5%的利差并且比较稳定.若是业务规模继续扩大，那将有力提高公司的ROE。

“从公司总体来看，产品较分散，而且以资本中介业务为主，我们不会用负债表去赌市场方向。”他说，要坚持未来三年以中介业务提高公司ROE水平，这样在风险控制上，中信证券就能极大地避免了外资投行在15倍甚至30倍杠杆所面临的风险。

中信证券已提出近期要将公司杠杆从目前的1.55倍提高至2倍。在去年获得200亿元短期融资券额度的基础上，中信证券今年初提出总额为400亿元的境内外一揽子发债计划，主要发行中长期债券。据测算，若是400亿债券额度全部用足，中信的杠杆率将提升至2-2.5倍。

**海外业务推进整合**

对于中信收购里昂证券进展，分管国际业务的殷可指出，中信正在推进最后的监管审批。目前为止，可以预见,公司能在6月底约定时间前完成整个并购审批工作。

去年11月，中信证券发布公告，将通过全资子公司中信证券国际收购里昂证券剩余80.1%股权的议案.

他说，收购完成后，里昂证券和中信国际将是两个独立的运营平台，但在相当多业务上将进行合作，例如产品交换、投行业务，中信已在考虑未来在里昂证券平台发展固定收益产品。中信计划用一年或一年半时间,将双方业务线结合起来。

此前有消息人士透露，中信证券争取今年将国际业务收入占比由6.9%扩升至15%。今年公司将充分发挥中信香港公司、里昂证券平台作用，扩大跨境业务规模，还会利用里昂全球清算与结算平台。

他还指出，公司将充分利用境内和境外两个平台，为客户两地对冲提供服务，例如大宗经纪、产品销售等。另外，公司还协调国内外并购团队，以香港为管理中心，打造跨境并购的全球业务线。

这种协同效应已初见成效，据汤森路透数据，今年第一季除日本以外的亚洲并购市场上，中信业务量超过摩根士丹利 排名第一。