路透基点：华为正在洽谈至少5亿美元贷款

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华为技术有限公司正在与多家银行洽谈至少5亿美元贷款。

消息人士表示，新的贷款协议期限最少五年。

他们并指出，谈判中的价格在200个基点以下。

借款人尚未决定是要采取俱乐部贷款或是银团贷款形式。

2011年8月华为取得12亿美元五年贷款，综合收益为165个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点。该笔贷款分为有7亿美元是由Huawei Tech Investment Co Ltd所借入，5亿美元是由Huawei International Pte Ltd所借入，并由母公司出具意愿函(letter of comfort)。

三菱东京日联银行、东方汇理、花旗集团、星展银行、汇丰、渣打、三井住友银行及Westpac Banking Corp担任2011年交易的牵头行兼簿记行。