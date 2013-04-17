路透基点：华为正在洽谈至少5亿美元贷款

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华为技术有限公司正在与多家银行洽谈至少5亿美元贷款。
消息人士表示，新的贷款协议期限最少五年。
他们并指出，谈判中的价格在200个基点以下。
借款人尚未决定是要采取俱乐部贷款或是银团贷款形式。
2011年8月华为取得12亿美元五年贷款，综合收益为165个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点。该笔贷款分为有7亿美元是由Huawei Tech Investment Co Ltd所借入，5亿美元是由Huawei International Pte Ltd所借入，并由母公司出具意愿函(letter of comfort)。
三菱东京日联银行、东方汇理、花旗集团、星展银行、汇丰、渣打、三井住友银行及Westpac Banking Corp担任2011年交易的牵头行兼簿记行。
路透2月报导指出，华为2012年的智能手机销量为3,200万部，较2011年增长60%。根据市场研究公司IDC，去年第四季度华为智能手机销量在全球排名第三，排名第四和第五的分别是索尼 6758.T 和中兴通讯。三星和苹果的销量仍是遥遥领先，在智能手机市场占半壁江山。 (完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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