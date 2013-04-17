中股业绩：贵州茅台首季实现净利35.93亿元，同比增长两成

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透上海4月17日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台 周三公布业绩报告称，今年一季度实现净利润35.93亿元人民币，同比增长21%，首季业绩增幅较上年全年的约五成明显放缓。
贵州茅台并称，一季度实现基本每股收益3.46元；公司拟向全体股东每10股派发现金红利64.19元(含税)。
贵州茅台2012年实现净利133.08亿元人民币，同比增长51.86%。
贵州茅台周三收报178.49元，过去三个月累计下跌15.94%。（完）
参看详情，可点选上海证交所网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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