路透基点：吉利汽车寻求2亿美元贷款--RLPC

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，浙江吉利汽车控股集团正向市场探询2亿美元离岸贷款。
消息人士指出，德意志银行正居中牵线，贷款期限可能为五年，或为三年期贷款附带展延两年的选择权。
一名消息人士提到，谈判中的利率为350个基点左右。
目前尚不确定是否由香港上市公司吉利汽车控股公司担任借款人。(完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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