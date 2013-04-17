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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 18:23 BJT

路透基点：吉利汽车寻求2亿美元贷款--RLPC

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，浙江吉利汽车控股集团正向市场探询2亿美元离岸贷款。

消息人士指出，德意志银行正居中牵线，贷款期限可能为五年，或为三年期贷款附带展延两年的选择权。

一名消息人士提到，谈判中的利率为350个基点左右。

目前尚不确定是否由香港上市公司吉利汽车控股公司担任借款人。(完)

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