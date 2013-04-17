路透基点：信德集团旗下子公司10亿港元贷款案进入市场--RLPC

路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点援引熟知内情的消息人士称，信德集团旗下子公司的一笔三年期10亿港元融资案已进入市场。

这笔融资案由东方汇理银行牵头，贷款分为2亿港元分期偿付定期贷款和8亿港元的循环信用贷款。

贷款价码为约130个基点。银行邀贷分为三个档次：5,000万港元、1亿港元、2亿港元或以上。最高等级费用据说约在50个基点。

一位消息人士说，仅为数有限的银行获得邀贷，银行可获得牵头行头衔。

2011年有报导称信德集团与银行洽谈一笔约54亿港元的融资。银行界消息人士称，该笔贷款据说由中国银行香港分行安排并给予先行融资，贷款年期为3-5年。价格在130-140基点之间。