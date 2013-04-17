路透基点：信德集团旗下子公司10亿港元贷款案进入市场--RLPC

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透香港4月17日 - 汤森路透旗下基点援引熟知内情的消息人士称，信德集团旗下子公司的一笔三年期10亿港元融资案已进入市场。
这笔融资案由东方汇理银行牵头，贷款分为2亿港元分期偿付定期贷款和8亿港元的循环信用贷款。
贷款价码为约130个基点。银行邀贷分为三个档次：5,000万港元、1亿港元、2亿港元或以上。最高等级费用据说约在50个基点。
一位消息人士说，仅为数有限的银行获得邀贷，银行可获得牵头行头衔。
2011年有报导称信德集团与银行洽谈一笔约54亿港元的融资。银行界消息人士称，该笔贷款据说由中国银行香港分行安排并给予先行融资，贷款年期为3-5年。价格在130-140基点之间。
信德集团为香港上市企业，是香港大型综合企业，核心业务包括运输、地产、酒店及休闲与投资，在澳门享有举足轻重的地位。2012年净利为26亿港元，高于2011年的7.81亿港元。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选