版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 18:57 BJT

美股业绩：纽约梅隆银行公布第一季每股亏损0.23美元

路透4月17日 - 纽约梅隆银行公布第一季每股亏损0.23美元，扣除一次性项目为每股盈余0.50美元

* 纽约梅隆银行第一季GAAP总营收为36.1亿美元

* 分析师预估纽约梅隆银行第一季每股盈余为0.52美元，营收为36.1亿美元--汤森路透I/B/E/X

* 纽约梅隆银行称截至3月31日其托管和/或管控(ADMINISTRATION)的资产总额为26.3万亿美元，其管理(MANAGEMENT)的资产总额为1.4万亿美元

* 纽约梅隆银行称第一季投资服务费用收入总计17亿美元，同比增长1%

* 纽约梅隆银行称第一季净利息收入为7.19亿美元，上年同期则为7.65亿美元

* 纽约梅隆银行称第一季外汇和其它交易营收总计1.61亿美元，上年同期则为1.91亿美元

* 纽约梅隆银行称截至3月31日,根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率估计为7.6% (完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐