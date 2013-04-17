美股业绩：纽约梅隆银行公布第一季每股亏损0.23美元

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透4月17日 - 纽约梅隆银行公布第一季每股亏损0.23美元，扣除一次性项目为每股盈余0.50美元
* 纽约梅隆银行第一季GAAP总营收为36.1亿美元
* 分析师预估纽约梅隆银行第一季每股盈余为0.52美元，营收为36.1亿美元--汤森路透I/B/E/X
* 纽约梅隆银行称截至3月31日其托管和/或管控(ADMINISTRATION)的资产总额为26.3万亿美元，其管理(MANAGEMENT)的资产总额为1.4万亿美元
* 纽约梅隆银行称第一季投资服务费用收入总计17亿美元，同比增长1%
* 纽约梅隆银行称第一季净利息收入为7.19亿美元，上年同期则为7.65亿美元
* 纽约梅隆银行称第一季外汇和其它交易营收总计1.61亿美元，上年同期则为1.91亿美元
* 纽约梅隆银行称截至3月31日,根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率估计为7.6% (完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。