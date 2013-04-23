《中国资管分析》政府强调底线思维，影子银行乱世中仍有生机

* 监管层高举轻放，影子银行尚有生机

* 本届政府强调底线思维

* 消息人士指银监会要的是有底线的创新

* 底线不可突破，底线内不会严

* 影子银行是制度限制下的创新怪胎

作者 张胜男

路透北京4月23日 - 这个4月，对中国的金融从业者来说，感觉尤其难熬。先是与影子银行密切相关的两个领域--银行理财和地方融资平台接连遭到监管层发文，之后一直风平浪静的债券市场掀起“打黑”行动。一时间风声鹤唳。

本质上，监管层强调的是底线思维，若从影子银行的角度来看，“有底线的创新”，合规适度发展就无妨。

“现在全球大环境不确定，国内经济也不太好...还是要求稳。现在要是出点儿问题，那可就严重了。”一位接近银监会的官员对路透表示。

国际经济环境动荡不安，货币战随时可能爆发，汹涌热钱在国门外集结。同时，国内的现状是经济隐患诸多而亮点乏陈，一边是流动性过度充裕一边是实体经济复苏疲弱，并由此产生了中国政府的“底线思维”。

中国本地媒体引述国家主席习近平不久前的讲话称，领导干部要善于运用底线思维的方法，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，做到有备无患、遇事不慌，牢牢把握主动权。

具体到影子银行方面，中国社科院副院长李扬就称，监管当局的主要领导在对影子银行的认识总体上倾向于肯定，只是职责所限，他们更加谨慎，希望能够稳步发展。

另外多位接近监管层的消息人士亦表示，监管层对“影子银行”仍倾向于保持政策稳定，遵循事后监管的原则。但大环境无形中限制了创新触角，谁也不愿发生“触及底线的风险事件”。

说起中国的“影子银行”体系，目前较为流行的定义来自央行统计司的一份报告：即包括商业银行表外理财、证券公司集合理财、基金公司专户理财、证券投资基金、投连险中的投资账户、产业投资基金、创业投资基金、私募股权基金、企业年金、住房公积金、小额贷款公司、票据公司、具有储值和预付机制的第三方支付公司和有组织的民间借贷等融资性机构。

至于规模，按照中金公司的最新预测是27万亿元左右，已经占到中国国内生产总值（GDP）的五成。

**底线不可突破，底线内不会严惩**

从去年12月中旬中央经济工作会议提出“坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线”开始，“底线”一词就被频繁提及，这意味着“底线”不允许被突破，但也暗示底线内的活动可以继续。

李扬上周四在中央财经大学面向学生做了题为“影子银行体系：创新的源泉，风险的温床，监管的重点”的讲座，在这次讲座上，他提到“这届政府强调底线思维”。

而消息人士对路透表示，银监会主席尚福林4月10日在银监系统内部会议上说，创新要注意风险防范，要有底线的创新，注意风险、保持稳妥。

李扬在讲座间隙对记者表示，虽然某位国务院常委已经肯定了他对影子银行正面意义的报告，但看之后具体的监管措施，还是更愿意“稳步适度发展”。

而某国有大型银行高层透露，当时他们行领导传达中央经济工作会议精神时，反复强调的也是“守住风险底线”。

换一个角度来看，守住底线对于监管者来说，同时也意味着不会对某一个特定领域下重手出重拳。求稳还是政策核心。

“目前（银监）会里的基调是保持政策平稳，短期内出重大监管政策的概率不大。”另一位接近监管层的消息人士称。

参与8号文起草的某国有大型银行相关业务负责人亦表示，针对非标债权资产余额在任何时点不得过线的要求，近期不会有检查。银监会也在调研各家银行的情况。

建设银行 投行部高管则称，还是会有些创新，但不会像有些人想像那样搞很大也不行。

“在市场不太好的情况下，你不可能保证你的非标资产质量都非常好。表内资产质量都很难保证特别好，何况这些表外的呢？”他表示。

第一财经日报周一报导称，截至一季度末，中国商业银行不良贷款连续六个季度反弹，不良贷款率较年初升0.02个百分点至0.99%；并援引银监会主席尚福林称，未来一段时期不良贷款规模可能还会继续攀升。[ID:n L3T0D90HA]

目前中国不管是企业发债还是信托计划、理财产品的兑付，都是“零违约”。在资产状况和信用状况异常好的数据掩盖下，风险正在积聚。

8号文全称是《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》，旨在规范银行理财投资非标准化债权资产，要求其规模不得超高银行总资产的4%或全部理财余额的35%。 10号文全称是《2013年银行地方融资平台贷款风险监管的指导意见》要求对融资平台负债进行全口径管理。

**底线思维=不能乱**

从近期金融业发生的事件来看，挖出毒瘤，稳住阵脚，不出大事，似乎已经形成一条思路。最终目的是“不能乱”。

中金公司最近报告就称，无论政府如何在稳增长、调结构、促转型之间平衡，维持金融体系的稳定性是基本前提。因此影子银行的整顿和清理是大势所趋，主要手段是分类排查，总量控制，并通过适度的风险暴露促进影子银行业务的冷却和调整。

“金融绝对不能乱，乱了会很麻烦，特别是银行。你看几次金融危机，都是先从金融领域开始出问题的。” 上述接近银监会的官员称，“企业可以发展慢一些，但是银行千万不能出问题，否则连个安稳觉都睡不了。”

惠誉上周将中国长期本币信用评级从AA-调降至A+，其中一个理由就是担忧影子银行扩张损害金融稳定。

为了确保金融不能乱，监管层开始约束各种触及底线的行为。多位债券市场的风云大佬被调查，他们触及的底线是杠杆过高，且为个人牟利。这些直接由公安纪检出马的调查也说明此次行动绝不是一时兴起，而是筹划调查良久之后的收网时刻。

而即使未上升到违法层面，违规创新也成为监管关注重点。

“券商今年太猛了，而且我相信肯定有超底限的创新。”某大型信托公司一位信托经理表示。

中国证监会已公开国泰君安、海通证券、华泰证券和华龙证券四家个别产品涉嫌违规，但未公布处理结果。来自券商资管领域的人士称，这些违规包括以子公司之名越过监管违规开展资管业务，违规承诺保底收益，借由集合计划的名义发行定向产品，投资范围超出法规约束等。

而华中一家中型券商高层指出，近期证监会一些高层官员的内部讲话基调已有所变化，“以前的调子是创新容错，现在的调子是不许犯错，要犯错也要犯小错，要犯错也是晚犯错，谁先犯错就拿谁当典型。”[ID:n L3T0D20BS]

相比而言，当局对于银行理财的规范似乎要温柔一些，银行界人士也表示对前景看法乐观，认为控规模、降风险之后还会迎来生机。

“银监会没错，先控制一下风险，现在35%，过两年可以75%嘛。先稳住，不能出现像次贷那样的问题，刹住这股风。但作为商业银行来说，也没必要投鼠忌器。”一位城商行相关业务负责人表示。

**高举轻放，守底线的同时也意味着留生机**

8号文、10号文，银监会最近频繁发声，而每一个文件似乎都严格到可能引发市场“休克”。但最终，市场一线参与者还是会从中找到“生机”。

说有堵有疏也好，说监管有漏洞也罢，中国监管者的文化从来都是“发展中解决问题”，而非“休克疗法”。

事实上，8号文是酝酿一年有余的结果，之前一直由监管理财产品的创新协作部牵头负责，同时酝酿的还有信息披露管理办法，但因人事更迭而反复难产，之后由大银行敦促银行监管一部发出该文件；而10号文则是近两年每年都出台的对地方政府融资平台的持续性监管指导，纵向看来，相对前两年还更宽容了一些。

8号文刚发布后，一家业务比较激进的股份制银行，将整个相关部门的人派到全国各地了解情况，调研有没有当地自主研发出的可以规避监管的办法。但半个月后再谈起来，来自该部门的人士则轻松了很多，说没有想象的严重，大家都很淡定。

“原本以为会是一次休克似的文件，会很严格。但其实可能各家理解不同，现在市场上大家都还在做。”另一家股份制银行公司理财业务部人士称。

路透问到几家目前超标的银行，他们普遍表示，只要年底前把规模降下来就不用计提资本，随着相关产品陆续到期，并不担心。而且现在在通过拼命做大分母的方式寻求出路。

“大家都在琢磨做资产证券化（ABS），银行会把现在非标资产想办法包装成ABS。也算不上创新，还是逃避监管吧。”上述公司理财业务部人士称。

ABS目前看来是中国政府鼓励的方向，但从2006年的首次试水来看，发行后交投冷淡，不了了之，似乎这种西洋舶来品并不适合中国的土壤。

更有专家学者表示，其实银行理财和信托就是ABS的中国本土解决方案，只要规范透明之后，与西方的ABS无异，而且杠杆率低风险可控。