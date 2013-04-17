中国经济：积极扩大国内有效需求，保持合理投资规模--国务院

路透北京4月17日 - 中国公布今年一季度经济弱增长的数据后，国务院周三召开的常务会议指出，下一阶段将积极扩大国内有效需求，完善消费政策，并保持合理投资规模。

会议认为，中国经济面临的国内外环境十分复杂，平稳运行与隐忧风险并存，制约发展的矛盾不断显现。要保持宏观经济政策连续性和稳定性，继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，增强政策针对性。

下一阶段还将有效防范地方政府性债务、信贷等方面存在的风险；保持市场供求和物价总水平基本稳定；着力保障和改善民生，继续做好人感染H7N9禽流感疫情防控。