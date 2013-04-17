中国经济：积极扩大国内有效需求，保持合理投资规模--国务院

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月17日 - 中国公布今年一季度经济弱增长的数据后，国务院周三召开的常务会议指出，下一阶段将积极扩大国内有效需求，完善消费政策，并保持合理投资规模。
会议认为，中国经济面临的国内外环境十分复杂，平稳运行与隐忧风险并存，制约发展的矛盾不断显现。要保持宏观经济政策连续性和稳定性，继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，增强政策针对性。
下一阶段还将有效防范地方政府性债务、信贷等方面存在的风险；保持市场供求和物价总水平基本稳定；着力保障和改善民生，继续做好人感染H7N9禽流感疫情防控。
同时，深化改革开放。抓紧清理取消和调整行政审批项目，并向社会公开，激发民间投资和社会创业热情。深化财税制度和资源性产品价格改革，积极稳妥推进利率市场化和人民币资本项下可兑换。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。