马来西亚期市：棕榈油期货跌至四个月低点，投资者心存谨慎

路透新加坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至四个月低点，在本周大宗商品大溃败和出口数据公布前，投资者不愿建立风险部位。

黄金和原油等风险资产从本周的骤跌中略有反弹，不过价格前景仍扑朔迷离，因全球经济增长放慢的忧虑仍挥之不去。

棕榈油交易商正拭目以待进一步的出口数据。3月库存降至217万吨，为七个月来最低。

“不确定性仍打压市场，本周可能都会延续该走势，”一交易商说道。

指标7月合约 下滑1.1%，报每吨2,276马币。价格曾跌至低点2,269马币，为12月14日以来最低。

总成交量报38,934口，略高于今年迄今均量35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)