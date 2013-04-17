马来西亚期市：棕榈油期货跌至四个月低点，投资者心存谨慎

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透新加坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至四个月低点，在本周大宗商品大溃败和出口数据公布前，投资者不愿建立风险部位。
黄金和原油等风险资产从本周的骤跌中略有反弹，不过价格前景仍扑朔迷离，因全球经济增长放慢的忧虑仍挥之不去。
棕榈油交易商正拭目以待进一步的出口数据。3月库存降至217万吨，为七个月来最低。
“不确定性仍打压市场，本周可能都会延续该走势，”一交易商说道。
指标7月合约 下滑1.1%，报每吨2,276马币。价格曾跌至低点2,269马币，为12月14日以来最低。
总成交量报38,934口，略高于今年迄今均量35,000口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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