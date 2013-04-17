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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 19:12 BJT

美股业绩：美国银行公布第一季净利润为26亿美元

路透4月17日 - 美国银行公布第一季净利润为26亿美元，合每股0.20美元

* 分析师预估美国银行第一季每股盈余0.22美元--汤森路透I/B/E/S

* 美国银行称第一季信贷损失拨备17.1亿美元

* 美国银行称第一季按照GAAP,不计利息支出的总营收为235亿美元

* 美国银行称第一季以FTE为基础,不计利息支出的总营收为237.1亿美元

* 分析师预估美国银行第一季营收为234.1亿美元--汤森路透I/B/E/S(完)

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