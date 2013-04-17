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债券 | 2013年 4月 17日 星期三 19:18 BJT

美国数据：上周房屋抵押贷款申请连续第二周增加--MBA

路透纽约4月17日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请连续第二周增加，因再融资需求复燃。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月12日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数增加4.8%至866.1。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整后的再融资申请指数升5.2%至4,685.1，购房抵押贷款申请指数升3.9%至217.8。

再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于75%。

该周30年期固息抵押贷款利率下跌1个基点至3.67%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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