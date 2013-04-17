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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 19:20 BJT

东南亚股市：多数在强劲公司业绩带动下上扬，但泰国股市下跌

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     446.85       1.54      +0.35      +5.36     424.10
 新加坡                                3291.46      -0.12      +0.00      +3.93    3167.08
 马来西亚                              1710.97      10.44      +0.61      +1.30    1688.95
 泰国                                  1521.53      -5.79      -0.38      +9.31    1391.93
 印尼                                  4998.65      53.40      +1.08     +15.80    4316.69
 菲律宾                                6850.26      63.93      +0.94     +17.85    5812.73
 越南                                   483.99       5.92      +1.24     +16.98     413.73
 (完)

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