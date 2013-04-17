东南亚股市：多数在强劲公司业绩带动下上扬，但泰国股市下跌

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 446.85 1.54 +0.35 +5.36 424.10 新加坡 3291.46 -0.12 +0.00 +3.93 3167.08 马来西亚 1710.97 10.44 +0.61 +1.30 1688.95 泰国 1521.53 -5.79 -0.38 +9.31 1391.93 印尼 4998.65 53.40 +1.08 +15.80 4316.69 菲律宾 6850.26 63.93 +0.94 +17.85 5812.73 越南 483.99 5.92 +1.24 +16.98 413.73 (完)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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