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债券 | 2013年 4月 17日 星期三 19:51 BJT

伦敦美债：公债价格上涨，从股市下滑中获得指引

路透伦敦4月17日 - 美国公债周三上涨，从股市走低中寻得指引，不过收益率若要打破关键水平，或还需要新的动能。

美国股指期货表明华尔街股市将低开，而欧洲股市连续第四日下滑，这支撑了避险资产的需求。

RIA Capital Markets的债券策略师Nick Stamenkovic说：“华尔街今天看似要低开，这支撑美国公债。”

指标10年期公债 收益率下滑1.7个基点,报1.71%。

周一其一度跌至12月来的最低1.676%。

满地可银行(Bank of Montreal)的交易员Craig Collins说：“目前十分接近阻力位，这是为什么需要另一个催化剂的原因。”

投资者将等待周四将公布的美国一周初请失业金数据和中西部制造业数据。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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