伦敦美债：公债价格上涨，从股市下滑中获得指引

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透伦敦4月17日 - 美国公债周三上涨，从股市走低中寻得指引，不过收益率若要打破关键水平，或还需要新的动能。
美国股指期货表明华尔街股市将低开，而欧洲股市连续第四日下滑，这支撑了避险资产的需求。
RIA Capital Markets的债券策略师Nick Stamenkovic说：“华尔街今天看似要低开，这支撑美国公债。”
指标10年期公债 收益率下滑1.7个基点,报1.71%。
周一其一度跌至12月来的最低1.676%。
满地可银行(Bank of Montreal)的交易员Craig Collins说：“目前十分接近阻力位，这是为什么需要另一个催化剂的原因。”
投资者将等待周四将公布的美国一周初请失业金数据和中西部制造业数据。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。